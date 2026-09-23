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Philips Avent Breast PumpsVentilek pro membránu

CP9285/97

Zajišťuje sací výkon ruční odsávačky

Ventilek spolu se silikonovou membránou vytváří podtlak, který potřebujete k ručnímu odsávání mateřského mléka

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  • Bílá

Při výměně dílů používejte originální díly společnosti Philips

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

Technické specifikace

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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  • Vybrané články o zdravém životním stylu