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CP9282/97
Řiďte vlastní odsávání dle toku mléka
Upravte úroveň podtlaku stisknutím rukojeti podle vlastní intenzity tak, aby odpovídala úrovni vašeho osobního pohodlí
Značka doporučovaná maminkami po celém světě*
Bílá
Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.