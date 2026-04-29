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PerformerPro Příslušenství + držák

Ukončeno

Podpora

PerformerProPříslušenství + držák

CP9278

PerformerPro Příslušenství + držák

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Chcete mít při vysávání vždy po ruce příslušenství k vysavači, jako například malé trysky? S tímto praktickým držákem příslušenství zůstanou všechny malé nástroje potřebné k vysávání pohromadě. Dá se snadno připevnit na trubku vysavače.

  • PDF soubor
  • 8 April 2026