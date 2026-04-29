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PerformerPro Kompletní hadice
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CP9277
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Není výjimkou, že vysavač má delší životnost než jeho hadice. Je vaše současná hadice rozbitá? Naštěstí je možné ji snadno vyměnit za novou.