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PerformerPro Kompletní hadice

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PerformerProKompletní hadice

CP9277

PerformerPro Kompletní hadice

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Návody a dokumentace

Není výjimkou, že vysavač má delší životnost než jeho hadice. Je vaše současná hadice rozbitá? Naštěstí je možné ji snadno vyměnit za novou.

  • PDF soubor
  • 8 April 2026