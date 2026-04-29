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Káva
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Termokonvice
Ukončeno
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CP9209
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Tato termokonvice se naplní kávou připravenou ve vašem kávovaru. Zaručí zachování chuti i správné teploty kávy. Kompatibilní s kávovarem Philips Café Gaia.
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