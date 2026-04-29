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CP9008
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Karafa se používá jakou součást kávovaru. Díky průhlednému materiálu lze snadno kontrolovat hladinu mléka. Objednejte si zde další nádobu – když je třeba jednu vyčistit, můžete použít druhou!
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