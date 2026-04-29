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Nádobka na odkapávání

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Nádobka na odkapávání

CP9006

Nádobka na odkapávání

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Návody a dokumentace

Tuto černou nádobku na odkapávání je třeba umístit pod výpust kávy kávovaru. Sbírá v zařízení zbytkovou vodu.

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

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