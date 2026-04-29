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Káva
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Nádobka na odkapávání
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CP9006
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Tuto černou nádobku na odkapávání je třeba umístit pod výpust kávy kávovaru. Sbírá v zařízení zbytkovou vodu.
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