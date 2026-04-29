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Nádobka na odkapávání
Ukončeno
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CP1138
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Tato nádobka na odkapávání sbírá zbytkovou vodu z vašeho přístroje. Snadno se odnímá a čistí. Je kompatibilní s řadou PHILIPS 3000 a PHILIPS 4000
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