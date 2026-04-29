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Příslušenství k mopování

CP0720

Příslušenství k mopování

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Návody a dokumentace

Použijte jej společně s hubicí pro vysávání a vytírání najednou. Naplňte nádržku vodou nebo čisticím prostředkem. Polštářky z mikrovlákna připevněné ke spodní části nádržky udržují optimální úroveň vlhkosti pro důkladné čištění.

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  • 8 April 2026