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Kovová trubička na mléko
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CP0597
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Kovová trubička na mléko pro vaši kompletní karafu na mléko. Kompatibilní s kompletní karafou na mléko modelu Xelsis z roku 2017
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