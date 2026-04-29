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CP0425
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Kopatibilní s modely Philips Performer Active, sáčkové vysavače řady 5000 a 6000. Zachycujte i nejjemnější prach, než je vzduch opět vpuštěn do místnosti. Vychutnejte si čistý vzduch bez prachu. Pro optimální výkon každý rok vyměňte.