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Hadice s ergonomickým držadlem

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Hadice s ergonomickým držadlem

CP0424/01

Hadice s ergonomickým držadlem

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Návody a dokumentace

Originální hadice s ergonomickým držadlem s dálkovým ovládáním k řadě PowerPro Ultimate (vhodné pro modely s dálkovým ovládáním).

  • PDF soubor
  • 8 April 2026