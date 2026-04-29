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Teleskopická trubice

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Teleskopická trubice

CP0288/01

Teleskopická trubice

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Návody a dokumentace

Originální hliníková teleskopická trubka k řadě Performer Ultimate (vhodná pro modely s LED hubicí TriActive).

  • PDF soubor
  • 8 April 2026