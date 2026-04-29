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Espresso Nádržka na vodu

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EspressoNádržka na vodu

CP0228

Espresso Nádržka na vodu

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Návody a dokumentace

Tuto nádržku na vodu lze snadno vyjmout za účelem doplnění a čištění. Je kompatibilní s řadou Picobaristo, Incanto, Philips 3100, Philips 4000, řadou EP a SM a řadou Philips 5000.

  • PDF soubor
  • 2 June 2024

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