VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Nádoba na mléko

Podpora

Nádoba na mléko

CP0154/01

Nádoba na mléko

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

Tato průhledná nádoba na mléko je kompatibilní s kompletní karafou na mléko řady Philips 4000, řady Incanto, řady GranBaristo, řady PicoBaristo, řady EP a řady Philips5000.

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme