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Nádoba na mléko
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CP0154/01
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Tato průhledná nádoba na mléko je kompatibilní s kompletní karafou na mléko řady Philips 4000, řady Incanto, řady GranBaristo, řady PicoBaristo, řady EP a řady Philips5000.
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