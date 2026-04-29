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Držák filtru

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Držák filtru

CP0140/01

Držák filtru

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Návody a dokumentace

Držák filtru podporuje velikost 1 x 2 papírového nebo permanentního filtru v kávovaru Daily Collection. Lze snadno vyjmout a ještě snadněji čistit.

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

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