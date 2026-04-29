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Lešticí houbička z mikrovlákna
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CP0128/01
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Polštářky z mikrovlákna jsou náhradou za polštářky v hubici na parkety Philips. Polštářky Philips jsou omyvatelné a měly by být vyměněny každé 3 měsíce.