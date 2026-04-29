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Dálkový ovladač
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CP0118/01
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Important Information Manual Philips Filter
Řada SmartPro Compact přichází s dálkovým ovládáním, díky němuž máte možnost ovládat robotický vysavač na dálku a provádět několik akcí. Hodí se pro výrobek typu FC8710.