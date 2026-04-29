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Dálkový ovladač

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Dálkový ovladač

CP0118/01

Dálkový ovladač

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Návody a dokumentace

Important Information Manual Philips Filter

  • PDF soubor, 329.5 kB
  • 13 March 2024

Řada SmartPro Compact přichází s dálkovým ovládáním, díky němuž máte možnost ovládat robotický vysavač na dálku a provádět několik akcí. Hodí se pro výrobek typu FC8710.

  • PDF soubor
  • 16 December 2025