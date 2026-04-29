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Káva
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Saeco Caffè Selezione Nobile Kávová zrna pro espresso
Ukončeno
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CA6811/00
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Dokonalá káva kombinuje nejbohatší zrna a chytrou práci technologií, které z nich získají to nejlepší. Ve společnosti Saeco jsme vždy měli technologii pro stvoření té nejlepší kávy, nyní jsme vybrali také ideální kávová zrna.
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