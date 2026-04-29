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Saeco Caffè Selezione Nobile Kávová zrna pro espresso

Ukončeno

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Saeco Caffè Selezione NobileKávová zrna pro espresso

CA6811/00

Saeco Caffè Selezione Nobile Kávová zrna pro espresso

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Dokonalá káva kombinuje nejbohatší zrna a chytrou práci technologií, které z nich získají to nejlepší. Ve společnosti Saeco jsme vždy měli technologii pro stvoření té nejlepší kávy, nyní jsme vybrali také ideální kávová zrna.

  • PDF soubor
  • 22 August 2024

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