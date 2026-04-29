Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Káva
Všechny řady
Philips Saeco Sada silikonových trubiček na mléko
Ukončeno
Podpora
CA6802/00
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
Se sadou silikonových trubiček na mléko Saeco CA6802/00 je snadné udržovat systém na mléko kávovaru Saeco čistý, aby bylo mléko čerstvé. Vychutnejte si cappuccino a další kávové speciality s báječnou chutí.
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme