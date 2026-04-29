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Philips Saeco Sada silikonových trubiček na mléko

Ukončeno

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Philips SaecoSada silikonových trubiček na mléko

CA6802/00

Philips Saeco Sada silikonových trubiček na mléko

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Se sadou silikonových trubiček na mléko Saeco CA6802/00 je snadné udržovat systém na mléko kávovaru Saeco čistý, aby bylo mléko čerstvé. Vychutnejte si cappuccino a další kávové speciality s báječnou chutí.

  • PDF soubor
  • 13 October 2024

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