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AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

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AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

CA6707/10

AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

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Návody a dokumentace

Sada pro údržbu umožňuje dokonalou péči o kávovar – udržuje jej v čistotě a dobrém provozním stavu. Používejte pouze originál sadu pro údržbu Philips. Zajistíte tak maximální životnost a bezpečnost svého kávovaru Philips a Saeco.

  • PDF soubor
  • 28 May 2026

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