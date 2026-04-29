Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Káva
Všechny řady
AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Podpora
CA6707/10
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
Sada pro údržbu umožňuje dokonalou péči o kávovar – udržuje jej v čistotě a dobrém provozním stavu. Používejte pouze originál sadu pro údržbu Philips. Zajistíte tak maximální životnost a bezpečnost svého kávovaru Philips a Saeco.
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme