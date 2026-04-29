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Brita Sada pro údržbu kávovaru

Ukončeno

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Brita Sada pro údržbu kávovaru

CA6706/10

Brita Sada pro údržbu kávovaru

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Sada pro údržbu vám umožní předejít poruchám espresovače a přitom zajistí jeho čistý a bezproblémový provoz. Tato sada zaručí maximální výkon vašeho přístroje.

  • PDF soubor
  • 8 May 2025

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