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Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

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Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

CA6705/10

Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

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Návody a dokumentace

List of Ingredients Philips Milk circuit cleaner sachets

  • PDF soubor, 439.9 kB
  • 14 March 2024

Čisticí přípravek pro okruh mléka dokáže účinně odstranit zbytky mléka z okruhů mléka kávovaru nebo napěňovače mléka. Používejte pouze čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, abyste zajistili maximální životnost a bezpečnost svých produktů Philips a Saeco.

  • PDF soubor
  • 30 April 2025

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