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CA6705/10
List of Ingredients Philips Milk circuit cleaner sachets
Čisticí přípravek pro okruh mléka dokáže účinně odstranit zbytky mléka z okruhů mléka kávovaru nebo napěňovače mléka. Používejte pouze čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, abyste zajistili maximální životnost a bezpečnost svých produktů Philips a Saeco.