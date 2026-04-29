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CA6704/10
List of ingredients according to detergent regulation 648_2004. - English (US)
Vychutnejte si čerstvou kávu, ne rezidua z pražení! Tento produkt odstraňuje rezidua kávového oleje z jednotky na přípravu kávy. Používejte pouze originál odstraňovač kávového oleje Philips. Zajistíte tak maximální životnost a bezpečnost svých produktů Philips a Saeco.