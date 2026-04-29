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Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco

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Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco

CA6704/10

Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco

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Návody a dokumentace

List of ingredients according to detergent regulation 648_2004. - English (US)

  • PDF soubor, 151.4 kB
  • 13 March 2026

Vychutnejte si čerstvou kávu, ne rezidua z pražení! Tento produkt odstraňuje rezidua kávového oleje z jednotky na přípravu kávy. Používejte pouze originál odstraňovač kávového oleje Philips. Zajistíte tak maximální životnost a bezpečnost svých produktů Philips a Saeco.

  • PDF soubor
  • 28 May 2026

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