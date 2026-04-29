VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Odvápňovací přípravek pro espresovače

Ukončeno

Podpora

Odvápňovací přípravek pro espresovače

CA6700/10

Odvápňovací přípravek pro espresovače

Ukončeno

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

List of Ingredients - English (US)

  • PDF soubor, 151.2 kB
  • 13 March 2026

Pravidelné odvápňování kávovaru je nezbytné pro udržení jeho optimálního výkonu a dosažení nejlepší chuti kávy Používejte pouze přípravek na odstranění vodního kamene Philips, abyste zajistili maximální životnost a bezpečnost svých produktů Philips a Saeco.

  • PDF soubor
  • 16 May 2026

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme