3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Podpora
CA6700/10
Ukončeno
List of Ingredients - English (US)
Pravidelné odvápňování kávovaru je nezbytné pro udržení jeho optimálního výkonu a dosažení nejlepší chuti kávy Používejte pouze přípravek na odstranění vodního kamene Philips, abyste zajistili maximální životnost a bezpečnost svých produktů Philips a Saeco.