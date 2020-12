Ukládání a přehrávání obsahu v interní paměti

Obsah můžete ukládat a přehrávat do interní paměti. Nahrajte média do displeje a obsah ihned přehrávejte. Displej spolupracuje s interním prohlížečem a slouží také jako mezipaměť při streamování online obsahu. Pokud by selhala síť, přehrávání obsahu probíhá dále z interní paměti. Přehrává se verze obsahu uložená v mezipaměti, takže můžete sledovat média i bez připojení k síti.