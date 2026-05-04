3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Čerstvě namletá zrna vám poskytnou tu nejlepší kávovou vůni a chuť.
Stačí posunout páku. Baristina automaticky namele, upěchuje a připraví vaši kávu.
Vyjměte páku. Opláchněte ji. To je vše – můžete pokračovat!
Ideální hrubost mletí. Přesný tlak. Přesné dávkování. Tak se připravuje pravé espresso.
Tlaková pumpa s tlakem 16 barů uvolní z vašich zrn plnou chuť pro vaše espresso.
Čerstvě namletá zrna poskytují nejlepší kávové aroma a chuť. Mletí zrn těsně před přípravou promění váš každodenní šálek v něco výjimečného. Je to rozdíl mezi kávou a opravdu dobrou kávou.
Stačí pohnout pákou. Baristina automaticky namele, upěchuje a připraví vaši kávu. Nepotřebujete žádné baristické dovednosti. Vše je zajištěno, takže si můžete jednoduše sednout a vychutnat své espresso nebo lungo.
Vyjměte páku. Opláchněte ji. To je vše. Baristina zajišťuje rychlé a intuitivní čištění. Žádné složité kroky – je navržena pro jednoduchost a snadné používání.
Porozumět recenzím produktů
5.0
z 5
65
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Торино
04/05/2026
България
Ристрето вкъщи :)
Невероятна машина. Замених кафеавтомата с тази компактна машина, която съчетава удобството на автомат и качеството на ръчна кафемашина. Истинско ристрето!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Viks8888
24/04/2026
България
Отличен!
Приготвянето на еспресо с Baristina е специално преживяване. Вкусът на кафето е отличен, а процесът изобщо не е сложен, бърз е, лесен е и забавен. Дизайнът е компактен, цената отлична, препоръчвам го на всички.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baristina BAR300/03 Машина за еспресо
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baristina BAR300/03 Машина за еспресо
VPetrovs
21/04/2026
България
Белият цвят на тази кафемашина е точно това, от което се нуждаех за кухнята си. Но най-важното е, че кафето е отлично, с каймак и силен аромат. Цената е страхотна, лесна е за почистване, препоръчвам я на всеки, който иска да се наслади на вкусно кафе.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baristina BAR300/03 Машина за еспресо
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Baristina BAR300/03 Машина за еспресо
Chtěl(a) bych dostávat propagační sdělení – na základě mých preferencí a ch
Energetický štítek A+ podle švýcarských standardů energetické účinnosti.
S výjimkou částí, které jsou v kontaktu s vodou a kávou.