3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Vše v jednom, hudba ve formátu MP3 s bohatým basovým zvukem
Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S elegantním přenosným systémem AZ1038 si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s bohatým basovým zvukem a funkcemi, které vám usnadní život.
MP3
Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.
Kompatibilní audiosystém s disky CD-RW přehrává jak disky CD-R, tak přepisovatelné CD-RW. Na disky CD-R je možné nahrávat jen jednou a lze je přehrávat na libovolném CD přehrávači; disky CD-RW můžete přepisovat vícekrát, ale přehrávat je můžete pouze na kompatibilních CD přehrávačích. Laserový paprsek a obvody dekodéru přehrávačů kompatibilních s disky CD-RW jsou speciálně zkonstruovány pro čtení speciální záznamové vrstvy disků CD-RW, která funguje na principu změny fáze. Tak je zajištěno, že na audiosystému pro přehrávání disků CD budete moci vždy přehrávat všechny doma nahrané disky.
Stereofonní tuner FM/MW (AM)
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
4.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
passat28
09/01/2017
Polska
Dobra jakość dźwięku
Jedyna wada to przełączniki między radiem a cd trzeszczą i chwilami zanika głos
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1038 Bumbox CD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1038 Bumbox CD
stynka
09/11/2013
Polska
polecam dla osób które nie słuchaja muzyki na tzw maxa
Ładny, estetyczny wygląd, nie zajmuje zbyt wiele miejsca, jakość w stosunku do ceny dobra, trochę słabe basy, raczej nie nadaje się dla osób słuchających muzyki na tzw. maxa. super do codziennego użytku na zasadzie grania podczas innych zajęć. jak dla mnie zbyt delikatna klapka od zamykania cd niestety po 2 latach pękła, ale może dlatego że moja kotka uznała sprzęt za bardzo wygodne legowisko. ogólnie dobry z plusikiem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1038 Bumbox CD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1038 Bumbox CD