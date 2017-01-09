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Ukončeno

CD Soundmachine

AZ1038/12

4

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vše v jednom, hudba ve formátu MP3 s bohatým basovým zvukem

Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S elegantním přenosným systémem AZ1038 si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s bohatým basovým zvukem a funkcemi, které vám usnadní život.

Zobrazit všechny výhody

Vše v jednom, hudba ve formátu MP3 s bohatým basovým zvukem

  • MP3

Přehrávání formátu MP3-CD – přehrávání MP3 jako zvukového CD

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Kompatibilní s disky CD-R a CD-RW

Kompatibilní audiosystém s disky CD-RW přehrává jak disky CD-R, tak přepisovatelné CD-RW. Na disky CD-R je možné nahrávat jen jednou a lze je přehrávat na libovolném CD přehrávači; disky CD-RW můžete přepisovat vícekrát, ale přehrávat je můžete pouze na kompatibilních CD přehrávačích. Laserový paprsek a obvody dekodéru přehrávačů kompatibilních s disky CD-RW jsou speciálně zkonstruovány pro čtení speciální záznamové vrstvy disků CD-RW, která funguje na principu změny fáze. Tak je zajištěno, že na audiosystému pro přehrávání disků CD budete moci vždy přehrávat všechny doma nahrané disky.

Tuner FM/MW pro poslech rádia

Tuner FM/MW pro poslech rádia

Stereofonní tuner FM/MW (AM)

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

09/01/2017

Polska

Polska

Dobra jakość dźwięku

Jedyna wada to przełączniki między radiem a cd trzeszczą i chwilami zanika głos

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1038 Bumbox CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1038 Bumbox CD

09/11/2013

Polska

Polska

polecam dla osób które nie słuchaja muzyki na tzw maxa

Ładny, estetyczny wygląd, nie zajmuje zbyt wiele miejsca, jakość w stosunku do ceny dobra, trochę słabe basy, raczej nie nadaje się dla osób słuchających muzyki na tzw. maxa. super do codziennego użytku na zasadzie grania podczas innych zajęć. jak dla mnie zbyt delikatna klapka od zamykania cd niestety po 2 latach pękła, ale może dlatego że moja kotka uznała sprzęt za bardzo wygodne legowisko. ogólnie dobry z plusikiem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1038 Bumbox CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1038 Bumbox CD

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu