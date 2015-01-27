3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
AW9000/10
Všechna vaše hudba s věrným zvukem. Bezdrátově.
S bezdrátovými Hi-Fi reproduktory Philips Fidelio můžete bez použití kabelů poslouchat svou hudbu s věrným zvukem. Můžete ji bez problémů přehrávat a 6 Hi-Fi reproduktorů zajistí silný zvuk a neuvěřitelný stereofonní obraz.
Stereofonní zvuk Hi-Fi
100 W, 6 reproduktorů Hi-Fi
Digitální a analogový vstup
Digitální a analogový vstup nabízí řadu možností doplněných o možnost bezdrátového streamování. Můžete připojit například televizor, přehrávač blu-ray, herní konzoli nebo jiný přehrávač médií a vychutnat si jeho zvuk v Hi-Fi kvalitě z reproduktorů Philips.
Bezdrátové Hi-Fi reproduktory Fidelio dokáže nastavit každý – nepotřebujete být žádný odborník a do pěti minut od rozbalení si můžete užívat hudbu. Chceme, abyste si mohli reproduktory Fidelio vychutnat co nejdříve, a proto jsme postup nastavení maximálně zjednodušili na několik jednoduchých kroků. Sám systém Fidelio vám přitom srozumitelně a nenásilně poradí.
Reproduktor je vybaven speciálně zahnutými profesionálními Hi-Fi měniči a navržen tak, aby poskytoval maximálně obsáhlý a pohlcující zvuk v pódiové kvalitě. Umístění měničů zajišťuje jedinečný a dynamický kvalitní zvuk bez ohledu na to, ve které části místnosti se nacházíte. Díky jedinečnému designu reproduktory snadno zapadnou do vašeho interiéru.
2.5
z 5
2
Recenze
thomas
27/01/2015
Polska
Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi
Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Robert321
05/01/2015
Polska
Kiepski firmware
Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Napster je k dispozici pouze v Německu a ve Spojeném Království.