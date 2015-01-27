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Ukončeno

Bezdrátové Hi-Fi reproduktory A9

AW9000/10

2.5

| (2) Recenze

Všechna vaše hudba s věrným zvukem. Bezdrátově.

S bezdrátovými Hi-Fi reproduktory Philips Fidelio můžete bez použití kabelů poslouchat svou hudbu s věrným zvukem. Můžete ji bez problémů přehrávat a 6 Hi-Fi reproduktorů zajistí silný zvuk a neuvěřitelný stereofonní obraz.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Všechna vaše hudba s věrným zvukem. Bezdrátově.

  • Stereofonní zvuk Hi-Fi

  • 100 W, 6 reproduktorů Hi-Fi

  • Digitální a analogový vstup

Digitální a analogový vstup pro větší flexibilitu

Digitální a analogový vstup pro větší flexibilitu

Digitální a analogový vstup nabízí řadu možností doplněných o možnost bezdrátového streamování. Můžete připojit například televizor, přehrávač blu-ray, herní konzoli nebo jiný přehrávač médií a vychutnat si jeho zvuk v Hi-Fi kvalitě z reproduktorů Philips.

Rychlé a snadné nastavení

Bezdrátové Hi-Fi reproduktory Fidelio dokáže nastavit každý – nepotřebujete být žádný odborník a do pěti minut od rozbalení si můžete užívat hudbu. Chceme, abyste si mohli reproduktory Fidelio vychutnat co nejdříve, a proto jsme postup nastavení maximálně zjednodušili na několik jednoduchých kroků. Sám systém Fidelio vám přitom srozumitelně a nenásilně poradí.

Obloukový reproduktor pro širší stereofonní zvuk

Obloukový reproduktor pro širší stereofonní zvuk

Reproduktor je vybaven speciálně zahnutými profesionálními Hi-Fi měniči a navržen tak, aby poskytoval maximálně obsáhlý a pohlcující zvuk v pódiové kvalitě. Umístění měničů zajišťuje jedinečný a dynamický kvalitní zvuk bez ohledu na to, ve které části místnosti se nacházíte. Díky jedinečnému designu reproduktory snadno zapadnou do vašeho interiéru.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

2.5

z 5

2

Recenze

5
4
1

27/01/2015

Polska

Polska

Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi

Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

05/01/2015

Polska

Polska

Kiepski firmware

Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

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