3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
AMF970/10
Čistí výkonnou filtrací 185 m3/h
Ochlazuje příjemným prouděním vzduchu
Rychlé zahřátí za 3 sekundy
Hygienické zvlhčování s technologií NanoCloud
Naše první zařízení 4 v 1, které čistí a zvlhčuje vzduch a zároveň vás zahřeje nebo ochladí. Vyberte si nejlepší režim pro vaše potřeby a nechte zařízení udělat zbytek. Kontrola klimatu, jednoduše.
S výkonnou filtrací 185 m3/h (CADR) (1) dokáže zařízení snadno čistit prostory až do 48 m2 a vyčistí místnost o velikosti 20 m2 za méně než 16 minut (2). Zařízení čistí vzduch ve všech režimech, přičemž režim čištění automaticky detekuje kvalitu vzduchu a podle toho upravuje proudění vzduchu.
Zařízení poskytuje silný proud vzduchu až 1470 m3/h, zatímco design bez lopatek zajišťuje plynulý a rovnoměrný proud. Pro individuální pohodlí si můžete vybrat z 10 rychlostí ventilátoru podle vašich potřeb.
(1) CADR je testováno certifikovanou nezávislou laboratoří podle normy GB/T18801-2022.
(2) Vypočteno podle normy NRCC-54013.
(3) Zobrazená teplota se může lišit od teploty v místnosti; odráží teplotu v okolí zařízení.
(4) Testováno společností CVC podle GB/T 23332-2018. Počáteční teplota 23±2 °C a relativní vlhkost 30±2 % RH.
(5) Ve srovnání se standardními ultrazvukovými zvlhčovacími moduly bez dodatečné technologie pro omezení šíření bakterií, testováno nezávislou laboratoří.
(6) Akustický tlak, IEC 60704.
(7) Ze vzduchu procházejícího filtrem, testováno podle DIN71460 s aerosolem NaCl 0,003 μm a 0,3 μm, institut iUTA.
(8) Ze vzduchu procházejícího filtrem, testováno s roztoči, pylem břízy a kočičími alergeny podle SOP 350.003 rakouského institutu OFI.
(9) Test snížení mikrobiální zátěže externí laboratoří s chřipkou (H1N1) v testovací komoře 30 m3 v režimu turbo po dobu 1 h.
(10) Testováno podle GB21551.3-2010 s S. Albus, komora 30 m3, 1 h, režim Turbo, nezávislá laboratoř.
(11) Externí laboratorní test GMT podle GB/T 18801-2022 s TVOC, toluenem a NO2: místnost 30 m3, režim Turbo po dobu 1 h.
(12) Vypočtený průměr. Životnost filtru závisí na kvalitě vzduchu a používání.