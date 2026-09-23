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Ukončeno

Radiobudík s digitálním laděním

AJ1003/12

Nechte se probouzet

Elegantní zrcadlový displej a hliníková skříň činí z tohoto přístroje ideálního společníka k posteli. Se zabudovaným rádiem FM si jistě vychutnáte poslech oblíbené stanice i při probouzení. Pro připojení k vašemu přenosnému hudebnímu systému je též vybaven externím vstupem.

Zobrazit všechny výhody

svou oblíbenou melodií z rádia

Nechte se probouzet

  • Zrcadlová úprava displeje

  • FM, digitální ladění

  • Duální budík

  • Zálohování času a budíku

Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem

Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem

Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.

Opakovat buzení pro další odložené buzení

Opakovat buzení pro další odložené buzení

Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stiskněte tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.

Jemné buzení pro příjemnější vstávání

Jemné buzení pro příjemnější vstávání

Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Technické specifikace

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