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Žehlicí systémy All-in-One Žehlicí systém All in One

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Žehlicí systémy All-in-OneŽehlicí systém All in One

AIS8540/80

Žehlicí systémy All-in-One Žehlicí systém All in One

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Návody a dokumentace

UK Declaration of Conformity

  • PDF soubor, 501.8 kB
  • 24 March 2026

Stručná uživatelská příručka

  • PDF soubor, 10 MB
  • 24 March 2026

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