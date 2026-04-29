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UK Declaration of Conformity
Stručná uživatelská příručka
Vše (2)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstraním vodní kámen ze svého napařovače na oděv Philips/All-in-One Solution?
Žehlicí systém All-in-OneSESTAVA DOKOVACÍ STANICE SVC
All-in-One ironing solutionNÁHRADNÍ NÁDRŽKA NA VODU SVC
All-in-One ironing solutionKRYT NA ŽEHLICÍ PRKNO SVC
Hadice mého žehlicího systému „vše v jednom“ Philips a napařovače Philips se během používání zahřívá.
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