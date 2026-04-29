Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Čistička a zvlhčovač vzduchu
Všechny řady
Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Ukončeno
Podpora
AC4080/10
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
EU Declaration of conformity Philips Combi 2-in-1 Air purifier and humidifier AC4080/10 - English (US)
User Manual Philips Combi 2-in-1 Air purifier and humidifier AC4080/10
Vše (8)
Proč mám po výměně filtru resetovat svoji čističku/zvlhčovač vzduchu Philips?
Co znamená kontrolka PM2.5 na čističce vzduchu Philips?
Proč se barva kruhu indikujícího kvalitu vzduchu a kontrolky kvality vzduchu nikdy nemění?
Jaký filtr mám použít do své čističky vzduchu Philips?
Co znamenají kontrolky a chybové kódy na mé čističce vzduchu Philips?
Moje čistička vzduchu Philips je příliš hlučná
Na čističce vzduchu Philips svítí nebo bliká kontrolka
Čistička vzduchu Philips vydává nepříjemný zápach
Čistička vzduchu Philips vydává neobvyklý zvuk
Kontrolka výměny filtru na mé čističce vzduchu Philips zůstává zapnutá
Moje čistička vzduchu Philips nezlepšuje kvalitu vzduchu
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme