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PureProtect Pet 3000 Series Chytrá čistička vzduchu pro domácí zvířata

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PureProtect Pet 3000 SeriesChytrá čistička vzduchu pro domácí zvířata

AC3360/11

PureProtect Pet 3000 Series Chytrá čistička vzduchu pro domácí zvířata

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Návody a dokumentace

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 206.2 kB
  • 24 March 2026

Sdílení domova s domácími zvířaty přináší lásku i nepořádek. Čistička vzduchu Philips Pet Purifier účinně zachycuje chlupy a neutralizuje běžné pachy domácích zvířat. Díky tichému provozu a designu vhodnému pro domácí zvířata vytváří čistší a klidnější domov pro vás i vaše mazlíčky.

  • PDF soubor
  • 22 May 2026

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