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AC3360/11
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Sdílení domova s domácími zvířaty přináší lásku i nepořádek. Čistička vzduchu Philips Pet Purifier účinně zachycuje chlupy a neutralizuje běžné pachy domácích zvířat. Díky tichému provozu a designu vhodnému pro domácí zvířata vytváří čistší a klidnější domov pro vás i vaše mazlíčky.