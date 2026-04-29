3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Podpora
AC3256/10
Ukončeno
User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10
Technologie Vitashield IPS s aerodynamickým designem a mimořádně silným HEPA filtrem NanoProtect zvyšuje rychlost čištění vzduchu na 393 m3/h a může být použita v místnostech o velikosti až 47 m2. Dokáže efektivně odstranit ultrajemné částice o velikost pouhých 0,02 um* (více než 100krát menší než PM2,5), odstraňuje 99,97 %* běžných polétavých alergenů, 99,9 % bakterií a některé viry, jako například H1N1.* Poskytuje také ochranu před škodlivinami, jako jsou formaldehyd, toluen a vysoce těkavé organické látky.
Co znamená kontrolka PM2.5 na čističce vzduchu Philips?
Proč mám po výměně filtru resetovat svoji čističku/zvlhčovač vzduchu Philips?
Proč se barva kruhu indikujícího kvalitu vzduchu a kontrolky kvality vzduchu nikdy nemění?
Jaký filtr mám použít do své čističky vzduchu Philips?
Co znamenají kontrolky a chybové kódy na mé čističce vzduchu Philips?
Je potřeba po výměně nebo vyčištění filtru čističku vzduchu Philips resetovat?
Mohu čistit filtry a předfiltry své čističky vzduchu Philips?
Moje čistička vzduchu Philips je příliš hlučná
Na čističce vzduchu Philips svítí nebo bliká kontrolka
Čistička vzduchu Philips vydává nepříjemný zápach
Čistička vzduchu Philips vydává neobvyklý zvuk
Moje čistička vzduchu Philips nezlepšuje kvalitu vzduchu
Kontrolka výměny filtru na mé čističce vzduchu Philips zůstává zapnutá