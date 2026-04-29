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Čistička vzduchu

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Čistička vzduchu

AC3256/10

Čistička vzduchu

Ukončeno

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Návody a dokumentace

User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10

  • PDF soubor, 20.4 MB
  • 13 March 2026

Technologie Vitashield IPS s aerodynamickým designem a mimořádně silným HEPA filtrem NanoProtect zvyšuje rychlost čištění vzduchu na 393 m3/h a může být použita v místnostech o velikosti až 47 m2. Dokáže efektivně odstranit ultrajemné částice o velikost pouhých 0,02 um* (více než 100krát menší než PM2,5), odstraňuje 99,97 %* běžných polétavých alergenů, 99,9 % bakterií a některé viry, jako například H1N1.* Poskytuje také ochranu před škodlivinami, jako jsou formaldehyd, toluen a vysoce těkavé organické látky.

  • PDF soubor
  • 21 May 2026

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