Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Čistička a zvlhčovač vzduchu
Všechny řady
800 Series Kompaktní čistička vzduchu
Podpora
AC0820/10
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
Certificate Philips 800 Series Air Purifier - English (US)
Quick start guide Philips Series 800 Air Purifier AC0820/10
Vše (1)
Mohu čistit filtry a předfiltry své čističky vzduchu Philips?
Originální náhradní filtrHEPA NanoProtect
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme