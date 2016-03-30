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Ukončeno
65PUS8700/12
Zakřivený televizor LED 4K se systémem Android TV
Nedělejte kompromisy: zakřivené televizory UHD řady 8700 se systémem Android spojují kvalitní materiály a technologii s elegantními křivkami. Prémiové prvky zahrnují trojstrannou technologii Ambilight, čtyřjádrový procesor a chromovaný oblouk stojanu s viditelným reproduktorem Sound Bar.
164 cm (65")
LED televizor 4K Ultra HD
Čtyřjádrový procesor, 16GB rozšiřitelný
Dvojitý tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Televizor Ultra HD má čtyřikrát vyšší rozlišení než běžný televizor Full HD. S více než 8 milióny pixelů a naší jedinečné technologii zvýšení rozlišení Ultra Resolution si vychutnáte lepší obraz bez ohledu na původní obsah. Užijte si větší ostrost, lepší vykreslení hloubky, špičkový kontrast, přirozený plynulý pohyb a detaily bez chybičky.
Čtyřjádrový procesor Philips společně s výkonem systému Android přinášejí vzrušující zážitek ze hry. Systém Android na vašem televizoru vám umožní navigovat, spouštět aplikace a přehrávat videa způsobem, který je mimořádně rychlý, mimořádně intuitivní a mimořádně zábavný.
Váš život po vašem... Nastal čas, aby s vaším jedinečným životním stylem ladil i váš televizor. Zakřivený televizor se vzpírá pravidlům konvenčního designu a přináší odvážný moderní vzhled. Vysoká úroveň kvality obrazu navíc není u televizorů Philips nic nového.
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3.2
z 5
14
Recenze
FRANTASTA
30/03/2016
Česká republika
Ověřený kupující
Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!
Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Gpaw
05/01/2017
Polska
Ověřený kupující
Rewelacyjny
Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
dinosaur
28/06/2016
Hrvatska
Ověřený kupující
Odlicna televizija ali...
Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.