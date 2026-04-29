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Ukončeno
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65PUS6753/12
Ukončeno
Postup při nefunkčnosti aplikace. [Smart TV]
Jaké mám podniknou kroky, když kontrolka LED na televizoru Philips pravidelně bliká?
Postup při situaci, kdy se televizor Philips nezapíná.
Postup při nereagování televizoru Philips na infračervený dálkový ovladač.
Postup pro řešení problémů při navazování bezdrátového připojení k televizoru Philips
Jak aktualizovat software televizoru Philips přes USB? (Televizory bez systému Android)
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