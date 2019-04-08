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Ukončeno
65PUS6753/12
Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Posaďte se a vychutnejte si vynikající kvalitu rozlišení 4K UHD s platformou Smart TV, jejíž použití je úžasně jednoduché. Služba SAPHI poskytuje okamžitý přístup k vašemu oblíbenému obsahu a díky technologii Pixel Precise Ultra HD je každý obraz plynulý a ostrý. Funkce Ambilight pak celý zážitek dokonale podtrhne.
164 cm (65") televizor, Ambilight
Index dokonalého obrazu 1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
SAPHI je rychlý a intuitivní operační systém, díky kterému je televizor Philips Smart TV radost používat. Vychutnejte si skvělou kvalitu obrazu a přístup do přehledné nabídky s ikonami stisknutím jednoho tlačítka. Snadno ovládejte svůj televizor a rychle přecházejte k oblíbeným aplikacím Philips Smart TV, včetně YouTube, Netflix a dalších.
Krása televizoru 4K Ultra HD spočívá v tom, že si vychutnáte každý detail. Technologie Philips Pixel Precise Ultra HD převádí jakýkoli obraz vstupu na vaší obrazovce do úchvatného rozlišení UHD. Užijte si plynulý a zároveň ostrý pohyb obrazu a výjimečný kontrast. Objevte temnější tóny černé, jasnější odstíny bílé, živé barvy a přirozené tóny pleti – vždy a z jakéhokoli zdroje.
Díky naší jedinečné technologii zvýšení rozlišení Ultra Resolution se na obrazovce televizoru rozsvítí přes 8 milionů pixelů. Tato obrazovka nabízí čtyřikrát vyšší rozlišení než běžný televizor. Vychutnejte si vylepšenou kvalitu obrazu bez ohledu na původní obsah a užívejte si ostřejší snímky s vynikající hloubkou, kontrastem, přirozeným pohybem a živými detaily.
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5.0
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Romcha
08/04/2019
Česká republika
Velmi slušný
Ve své cenové kategorii asi nejlepší volba ze všech modelů roku 2018. Největší možnosti nastavení obrazu, celkem rychlé ovládání a slušná obrazovka i zvuk. Nepřehřívá se.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 43PUS6753 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 43PUS6753 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Grzybekdaro
03/01/2019
Polska
Świetny telewizor
Telewizor miazga robi robotę. Gdybym miał kupować jeszcze raz wybrałbym ten sam. Oświetlenie za tv wyglada idealnie , kolory i jakość obrazu na najwyzszym poziomie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 43PUS6753 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 43PUS6753 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Jura99
26/03/2019
Hrvatska
Odličan.
[Employee of philipsglobal] Odličnog dizajna , svih potrebnih karakteristika te visoko kvalitetne izrade jedan od najboljih u tom cijenovnom rangu . Uz 4K rezoluciju , Android TV sustav te Ambilight 3 pozadinsko osvjetljenje čak i one najzahtjevnije neće ostavit ravnodušne .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 43PUS6753 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6700 series 43PUS6753 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.