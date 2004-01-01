Informujte a zaujměte své zákazníky s tímto digitálním displejem Philips 4K Ultra HD řady Q. Toto spolehlivé řešení značení snadné na instalaci a se systémem Android je připraveno na vzdálenou správu a dává vám naprostou kontrolu, kdykoli a kdekoli.
Bohužel tento produkt již není k dispozici
U tohoto výrobku je možné osvobození od DPH
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma
Nakupte více, plaťte méně
Cena za sadu
Toto přeskočit
Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:
Přidat příslušenství
Tento výrobek
- {discount-value}
Signage Solutions
Displej řady Q
celkem
recurring payment
Skutečně vyniknete
Váš všestranný a snadno nastavitelný 18/7 displej
65"
Podsvícení Direct LED
Ultra HD
Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud
Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud díky integrovanému prohlížeči HTML5. Díky prohlížeči založenému na platformě Chromium můžete vytvářet obsah online a připojit jeden displej nebo rovnou celou síť. Obsah lze zobrazit jak v režimu na šířku, tak i na výšku, a to s rozlišením Full HD. Stačí jen připojit displej k internetu pomocí sítě Wi-Fi nebo kabelu RJ45 a vychutnat si své vlastní seznamy stop.
FailOver. Postarejte se, aby displej nebyl nikdy prázdný
FailOver je revoluční technologie kriticky důležitá pro komerční aplikace, která na obrazovce automaticky přehrává záložní obsah v nepravděpodobném případě, kdy dojde k chybě vstupního zdroje nebo aplikace. Jednoduše zvolte primární připojení vstupu a FailOver připojení a jste připraveni k okamžité ochraně obsahu.
Snadno plánujte přehrávání obsahu z USB nebo vnitřní paměti
Snadno plánujte přehrávání obsahu ze zařízení USB nebo vnitřní paměti. Displej Philips Professional se probudí z pohotovostního režimu, aby přehrál požadovaný obsah, a po dokončení přehrávání se do pohotovostního režimu zase vrátí.
Možnost interakce pro bezdrátové sdílení obrazovky
Bezdrátově sdílejte obrazovku pomocí existující sítě Wi-Fi a okamžitě a bezpečně propojte zařízení. Nebo použijte volitelný dongle HDMI Interact, díky kterému můžete přímo sdílet obraz na obrazovku bez nutnosti přihlášení k zabezpečené síti.
Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace
Díky platformě SoC systému Android 10 jsou tyto profesionální displeje Philips optimalizované pro nativní aplikace Android. Můžete instalovat webové aplikace přímo na displej. Monitor je flexibilní a zabezpečený a specifikace displeje budou vždy odpovídat danému momentu.
Naskočte na vlnu revolučních výsledků
Odemkněte výkon, všestrannost a inteligenci uvnitř displeje Philips řady Q – vzdáleně díky Wave. Tato revoluční cloudová platforma vám umožní úplnou kontrolu, zjednodušenou instalaci s nastavením, monitorování a ovládání displejů, aktualizace firmwaru, správu playlistů a nastavování rozpisů výkonu. Ušetřete čas, energii a životní prostředí.
Technické údaje
Obraz/displej
Úhlopříčka obrazovky (metrická)
163.9
cm
Úhlopříčka obrazovky (palce)
64.5
palců
Poměr stran
16:9
Rozlišení panelu
3840 x 2160
Rozteč obrazových bodů
0,372 x 0,372 mm
Optimální rozlišení
3840 × 2160 při 60 Hz
Jas
400
cd/m²
Barevnost displeje
1,07 miliardy
Kontrastní poměr (typický)
1200:1
Dynamický kontrastní poměr
500 000:1
Reakční doba (typická)
8
ms
Úhel sledování (horizontální)
178
stupeň
Úhel sledování (vertikální)
178
stupeň
Vylepšení obrazu
Technologie 3:2/2:2 motion pull down
Progressive scan
Zdokonalená funkce Dynamic contrast
Technologie panelu
REKLAMY
Operační systém
Android 10
Opar
25 %
Možnosti připojení
Výstup zvuku
3,5 mm konektor
Vstup videa
USB 2.0 (x 2)
DVI-I (x 1)
HDMI 2.0 (x 2)
USB 3.0 (x 1)
Vstup zvuku
3,5 mm konektor
Další připojení
micro SD
OPS
Externí ovládání
2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
3,5mm konektor IR (vstup/výstup)
RJ45
Pohodlí
Umístění
Na šířku (18/7)
Portrét (18/7)
Čtvercový rastr
Až 3 x 3
Ovládání pomocí klávesnice
Skrytý
Uzamykatelný
Signál dálkového ovladače
Uzamykatelný
Smyčkové propojení signálu
RS232
Smyčkové propojení IR
Snadná instalace
Smart insert
Funkce pro úsporu energie
Smart Power
Síťově ovládaný
RS232
RJ45
Zvuk
Vestavěné reproduktory
2 x 10 W RMS
Napájení
Napájení ze sítě
100–240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba (typická)
134
W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
<0,5 W
Funkce úspory energie
Smart Power
Značka energetické třídy
G
Podporovaná rozlišení
Počítačové formáty
1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
1152 x 864, 75 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1 680 x 1 050, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72 Hz
832 x 624, 75 Hz
Videoformáty
1080p, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
720p, 50, 60 Hz
Rozměry
Šířka přístroje
1462,3
mm
Hmotnost výrobku
28,5
kg
Výška přístroje
837,3
mm
Hloubka přístroje
68,9 mm (montáž na stěnu) / 89,9 mm (držadlo D@Handle)
mm