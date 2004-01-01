Zaujměte publikum s tímto ekologickým digitálním displejem 4K Ultra HD. Ten nabízí nekompromisní výkon 4K UHD a navíc spotřebuje jen polovinu energie oproti ostatním modelům na trhu, a to vše díky nejnovějšímu ekodesignu PPDS.
Lepší displej
18/7 displej s ekodesignem
65"
Podsvícení Direct LED
Ultra HD
100% recyklovaný a recyklovatelný obal
Displej Philips Signage 3650 EcoDesign je navržen s výrobními postupy, fyzickými prvky, materiály, obaly a vestavěným softwarem, které jsou šetrnější k životnímu prostředí a přinášejí lepší energetickou účinnost. Proto je navržen tak, aby pracoval s méně než poloviční spotřebou energie než jeho protějšky, a přitom poskytoval stejný bezkonkurenční výkon.
Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace
Díky platformě Android 10 SoC jsou tyto profesionální displeje Philips optimalizované pro nativní aplikace Android. Můžete instalovat webové aplikace přímo na displej. Monitor je flexibilní a zabezpečený a specifikace displeje budou vždy odpovídat danému momentu.
Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud
Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud díky integrovanému prohlížeči HTML5. Díky prohlížeči založenému na platformě Chromium můžete vytvářet obsah online a připojit jeden displej nebo rovnou celou síť. Obsah lze zobrazit jak v režimu na šířku, tak i na výšku, a to s rozlišením Full HD. Stačí jen připojit displej k internetu pomocí volitelného modulu Wi-Fi CRD22 nebo sítě LAN a vychutnat si své vlastní seznamy stop.
Certifikát EPEAT Gold Climate+
Displej Philips Signage 3650 EcoDesign, který byl uznán a zaregistrován u organizace EPEAT s ekoznačkou Gold Climate+, splňuje robustní soubor kritérií stanovených nejvýznamnější světovou ekoznačkou pro elektroniku.
FailOver. Zajistěte, aby byl obsah vždy v provozu.
FailOver je revoluční technologie kriticky důležitá pro komerční aplikace, která na obrazovce automaticky přehrává záložní obsah v nepravděpodobném případě, kdy dojde k chybě vstupního zdroje nebo aplikace. Jednoduše zvolte primární připojení vstupu a FailOver připojení a jste připraveni k okamžité ochraně obsahu.
Možnost interakce pro bezdrátové sdílení obrazovky
Bezdrátově sdílejte obrazovku pomocí existující sítě Wi-Fi a okamžitě a bezpečně propojte zařízení. Nebo použijte volitelný dongle HDMI Interact, díky kterému můžete přímo sdílet obraz na obrazovku bez nutnosti přihlášení k zabezpečené síti.
Připraveno na Philips Wave pro vzdálenou správu
Odemkněte výkon, všestrannost a inteligenci uvnitř displeje Philips Signage 3650 EcoDesign – vzdáleně díky Wave. Tato revoluční cloudová platforma vám umožní úplnou kontrolu, zjednodušenou instalaci s nastavením, monitorování a ovládání displejů, aktualizace firmwaru, správu playlistů a nastavování rozpisů výkonu. Ušetřete čas, energii a životní prostředí.
Wifi a Bluetooth 5.2 prostřednictvím volitelného modulu
Snadno plánujte přehrávání obsahu ze zařízení USB nebo vnitřní paměti. Displej Philips Professional se probudí z pohotovostního režimu, aby přehrál požadovaný obsah, a po dokončení přehrávání se do pohotovostního režimu zase vrátí.
Technické údaje
Obraz/displej
Úhlopříčka obrazovky (metrická)
163.9
cm
Úhlopříčka obrazovky (palce)
64.5
palců
Poměr stran
16:9
Rozlišení panelu
3840 x 2160
Rozteč obrazových bodů
0,372 x 0,372 mm
Optimální rozlišení
3840 × 2160 při 60 Hz
Jas
350
cd/m²
Barevnost displeje
1,06 miliardy
Kontrastní poměr (typický)
1200:1
Dynamický kontrastní poměr
500 000:1
Reakční doba (typická)
8
ms
Úhel sledování (horizontální)
178
stupeň
Úhel sledování (vertikální)
178
stupeň
Vylepšení obrazu
Technologie 3:2/2:2 motion pull down
Kompenzace pohybu deinteralcingem
Progressive scan
Zdokonalená funkce Dynamic contrast
Technologie panelu
IPS
Operační systém
Android 10
Opar
25 %
Možnosti připojení
Výstup zvuku
3,5 mm konektor
Vstup videa
DVI-I (x 1)
HDMI 2.0 (x 2)
USB 2.0 (x 2)
USB 2.0 (x 3)
Vstup zvuku
3,5 mm konektor
Další připojení
micro SD
Externí ovládání
2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
3,5mm konektor IR (vstup/výstup)
RJ45
Volitelná funkce WiFi
Dongle Wi-Fi CRD22
Pohodlí
Umístění
Na šířku (18/7)
Portrét (18/7)
Čtvercový rastr
Až 15 × 15
Ovládání pomocí klávesnice
Skrytý
Uzamykatelný
Signál dálkového ovladače
Uzamykatelný
Smyčkové propojení signálu
RS232
Smyčkové propojení IR
Snadná instalace
Smart insert
Funkce pro úsporu energie
Smart Power
Síťově ovládaný
RS232
RJ45
Zvuk
Vestavěné reproduktory
2 x 10 W RMS
Napájení
Napájení ze sítě
100–240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba (typická)
86
W
Spotřeba (max.)
133W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
<0,5 W
Funkce úspory energie
Smart Power
Značka energetické třídy
C
Podporovaná rozlišení
Počítačové formáty
1920 x 1080, 60 Hz
1 680 x 1 050, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1152 x 870, 75 Hz
1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
1152 x 864, 75 Hz
832 x 624, 75 Hz
3 840 x 2 160, 24, 25, 30, 60 Hz
Videoformáty
480p, 60 Hz
480i, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
720p, 50, 60 Hz
3840 × 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz
Rozměry
Šířka přístroje
1462,3
mm
Hmotnost výrobku
28,5
kg
Výška přístroje
837,3
mm
Hloubka přístroje
68,9 mm (montáž na stěnu) / 89,9 mm (držadlo D@Handle)
mm