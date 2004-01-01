  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

      Signage Solutions EcoDesign

      65BDL3650QE/02

      Lepší displej

      Zaujměte publikum s tímto ekologickým digitálním displejem 4K Ultra HD. Ten nabízí nekompromisní výkon 4K UHD a navíc spotřebuje jen polovinu energie oproti ostatním modelům na trhu, a to vše díky nejnovějšímu ekodesignu PPDS.

      Lepší displej

      18/7 displej s ekodesignem

      • 65"
      • Podsvícení Direct LED
      • Ultra HD

      100% recyklovaný a recyklovatelný obal

      Displej Philips Signage 3650 EcoDesign je navržen s výrobními postupy, fyzickými prvky, materiály, obaly a vestavěným softwarem, které jsou šetrnější k životnímu prostředí a přinášejí lepší energetickou účinnost. Proto je navržen tak, aby pracoval s méně než poloviční spotřebou energie než jeho protějšky, a přitom poskytoval stejný bezkonkurenční výkon.

      Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace

      Díky platformě Android 10 SoC jsou tyto profesionální displeje Philips optimalizované pro nativní aplikace Android. Můžete instalovat webové aplikace přímo na displej. Monitor je flexibilní a zabezpečený a specifikace displeje budou vždy odpovídat danému momentu.

      Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud

      Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud díky integrovanému prohlížeči HTML5. Díky prohlížeči založenému na platformě Chromium můžete vytvářet obsah online a připojit jeden displej nebo rovnou celou síť. Obsah lze zobrazit jak v režimu na šířku, tak i na výšku, a to s rozlišením Full HD. Stačí jen připojit displej k internetu pomocí volitelného modulu Wi-Fi CRD22 nebo sítě LAN a vychutnat si své vlastní seznamy stop.

      Certifikát EPEAT Gold Climate+

      Displej Philips Signage 3650 EcoDesign, který byl uznán a zaregistrován u organizace EPEAT s ekoznačkou Gold Climate+, splňuje robustní soubor kritérií stanovených nejvýznamnější světovou ekoznačkou pro elektroniku.

      FailOver. Zajistěte, aby byl obsah vždy v provozu.

      FailOver je revoluční technologie kriticky důležitá pro komerční aplikace, která na obrazovce automaticky přehrává záložní obsah v nepravděpodobném případě, kdy dojde k chybě vstupního zdroje nebo aplikace. Jednoduše zvolte primární připojení vstupu a FailOver připojení a jste připraveni k okamžité ochraně obsahu.

      Možnost interakce pro bezdrátové sdílení obrazovky

      Bezdrátově sdílejte obrazovku pomocí existující sítě Wi-Fi a okamžitě a bezpečně propojte zařízení. Nebo použijte volitelný dongle HDMI Interact, díky kterému můžete přímo sdílet obraz na obrazovku bez nutnosti přihlášení k zabezpečené síti.

      Připraveno na Philips Wave pro vzdálenou správu

      Odemkněte výkon, všestrannost a inteligenci uvnitř displeje Philips Signage 3650 EcoDesign – vzdáleně díky Wave. Tato revoluční cloudová platforma vám umožní úplnou kontrolu, zjednodušenou instalaci s nastavením, monitorování a ovládání displejů, aktualizace firmwaru, správu playlistů a nastavování rozpisů výkonu. Ušetřete čas, energii a životní prostředí.

      Wifi a Bluetooth 5.2 prostřednictvím volitelného modulu

      Snadno plánujte přehrávání obsahu ze zařízení USB nebo vnitřní paměti. Displej Philips Professional se probudí z pohotovostního režimu, aby přehrál požadovaný obsah, a po dokončení přehrávání se do pohotovostního režimu zase vrátí.

      Technické údaje

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        163.9  cm
        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        64.5  palců
        Poměr stran
        16:9
        Rozlišení panelu
        3840 x 2160
        Rozteč obrazových bodů
        0,372 x 0,372 mm
        Optimální rozlišení
        3840 × 2160 při 60 Hz
        Jas
        350  cd/m²
        Barevnost displeje
        1,06 miliardy
        Kontrastní poměr (typický)
        1200:1
        Dynamický kontrastní poměr
        500 000:1
        Reakční doba (typická)
        8  ms
        Úhel sledování (horizontální)
        178  stupeň
        Úhel sledování (vertikální)
        178  stupeň
        Vylepšení obrazu
        • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
        • Kompenzace pohybu deinteralcingem
        • Progressive scan
        • Zdokonalená funkce Dynamic contrast
        Technologie panelu
        IPS
        Operační systém
        Android 10
        Opar
        25 %

      • Možnosti připojení

        Výstup zvuku
        3,5 mm konektor
        Vstup videa
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x 2)
        • USB 2.0 (x 2)
        • USB 2.0 (x 3)
        Vstup zvuku
        3,5 mm konektor
        Další připojení
        micro SD
        Externí ovládání
        • 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
        • 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)
        • RJ45
        Volitelná funkce WiFi
        Dongle Wi-Fi CRD22

      • Pohodlí

        Umístění
        • Na šířku (18/7)
        • Portrét (18/7)
        Čtvercový rastr
        Až 15 × 15
        Ovládání pomocí klávesnice
        • Skrytý
        • Uzamykatelný
        Signál dálkového ovladače
        Uzamykatelný
        Smyčkové propojení signálu
        • RS232
        • Smyčkové propojení IR
        Snadná instalace
        Smart insert
        Funkce pro úsporu energie
        Smart Power
        Síťově ovládaný
        • RS232
        • RJ45

      • Zvuk

        Vestavěné reproduktory
        2 x 10 W RMS

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        100–240 V~, 50/60 Hz
        Spotřeba (typická)
        86  W
        Spotřeba (max.)
        133W
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        <0,5 W
        Funkce úspory energie
        Smart Power
        Značka energetické třídy
        C

      • Podporovaná rozlišení

        Počítačové formáty
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1 680 x 1 050, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1152 x 870, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1152 x 864, 75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 3 840 x 2 160, 24, 25, 30, 60 Hz
        Videoformáty
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 3840 × 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz

      • Rozměry

        Šířka přístroje
        1462,3  mm
        Hmotnost výrobku
        28,5  kg
        Výška přístroje
        837,3  mm
        Hloubka přístroje
        68,9 mm (montáž na stěnu) / 89,9 mm (držadlo D@Handle)  mm
        Šířka přístroje (palce)
        57,57  palců
        Výška přístroje (palce)
        32.96  palců
        Držák na zeď
        400 x 400 mm, M8
        Hloubka přístr. (palce)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  palců
        Šířka rámečku
        14,9 mm (plochý rámeček)
        Hmotnost výrobku (lb)
        62,83  lb

      • Provozní podmínky

        Nadmořská výška
        0 ~ 3000 m
        Rozsah teplot (provozní)
        0 ~ 40  °C
        Střední doba mezi poruchami (MTBF)
        30 000  hodin
        Rozsah teplot (skladovací)
        -20 ~ 60  °C
        Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]
        20 ~ 80 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
        Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]
        5 ~ 95 % rel. vlhk. (bez kondenzace)

      • Multimediální aplikace

        USB přehrávání videa
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        USB přehrávání obrazu
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB přehrávání hudby
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Interní přehrávač

        procesor
        Čtyřjádrový procesor Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Paměť
        • 16 GB
        • 3 GB DDR

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • Kabel pro infračervený senzor (1,8 m) (x 1)
        • Kabel pro uzavřený cyklus RS232
        • Logo Philips (1x)
        • Kryt USB (x 1)
        • Napájecí kabel
        • Kryt spínače AC
        • Spona na kabely (x 2)
        • Stručný návod k rychlému použití
        • Kabel RS232

      • Různé

        Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
        • Zjednodušená čínština
        • Tradiční čínština
        • Čeština
        • Francouzština
        • Němčina
        • Italština
        • Polština
        • Ruština
        • Španělština
        • Turečtina
        • Japonština
        • Arabština
        Záruka
        Tříletá záruka
        Regulační opatření
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • FCC, třída A
        • VCCI
        • J-Moss
        • ETL
        • RoHS

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

