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Ukončeno
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50PFS5503/12
Ukončeno
Jak instalovat kanály v televizoru Philips? [DVB-C a DVB-T] (kabel, anténa)
Jaké mám podniknou kroky, když kontrolka LED na televizoru Philips pravidelně bliká?
Postup při situaci, kdy se televizor Philips nezapíná.
Postup při nereagování televizoru Philips na infračervený dálkový ovladač.
Jak aktualizovat software televizoru Philips přes USB? (Televizory bez systému Android)
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