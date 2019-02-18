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Ukončeno
50PFH4319/88
Full HD LED TV
Každý u vás doma si bude užívat ostrý čistý obraz televizoru Philips LED řady 4300 s rozlišením Full HD. Minimalistický design, živý obraz a skvělý zvuk – to je ideální volba pro jakoukoli místnost vašeho domova.
127 cm (50")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Tradiční televizory mají rámy, které připomínají spíše rámy obrazů. Náš mimořádně úzký rámeček je moderní a úzký, obrazu se tedy užijete více.
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
Moderní design, který ideálně doplní vybavení vaší domácnosti. Protože váš televizor by měl vypadat stejně nádherně vypnutý i zapnutý.
3.0
z 5
1
Recenze
elPniakos
18/02/2019
Polska
Jak na tą cenę słaby.
Telewizor się często zawiesza, przez co musi się resetowac, a najgorszym "mankamentem" jest gdyż po włączeniu, od razu nie reaguje na sygnały dawane np. Z pilota, tylko trzeba odczekać jakieś 10 sek. Jest to bardzo uciążliwe. Wizualnie jak i wytrzymałość jak najbardziej ok.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFH4319 Telewizor LED Full HD
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFH4319 Telewizor LED Full HD
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Služba Pause TV a nahrávání na zařízení USB vyžadují aktualizaci softwaru. Podrobnější informace o aktualizaci softwaru naleznete po kliknutí na možnost Support na adrese www.philips.com/TV.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.