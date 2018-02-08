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Ukončeno
43PFT4132/12
Ultratenký LED televizor Full HD
Stylový design a skvělá hodnota. Televizor Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear nabízí kvalitu obrazu v rozlišení Full HD, vysoký kontrast a čistou reprodukci zvuku. Zažijte bezproblémovou zábavu z tohoto modelu s jednoduchým použitím.
108 cm (43")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Když se naše týmy pouští do navrhování nového televizoru, berou v úvahu každou stránku, technologií počínaje a designem konče. Náš nový stojan Edge je vytvořen tak, aby pod televizorem vznikl prostor v místech, kde by se obvykle nacházel tradiční stojan, takže může nabídnout intenzivnější zážitek ze sledování. A výsledek? Sebevědomě stojící televizor, který si podává ruku s budoucností.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Ať už si dopřáváte oblíbený pořad, film, zprávy nebo máte návštěvu, vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
4.0
z 5
5
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
fotoamator
08/02/2018
Polska
Ma wiele doskonałych funkcji
doskonały telewizor, wspaniały obraz i dzwięk polecam tym bardziej ze cena jest przystępna-w końcu to Philips a mam trochę urządzeń w domu tej marki
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Вітторіо
02/11/2021
Україна
Виріб відповідає очікуванням!
Характеристики відповідають зазначеним в описі, за яким і обирали. Зручний та інтуїтивно легкий у користуванні, навіть літніми людьми.
Výhody
*
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Datum použití 2019-11-02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Datum použití 2019-11-02
Axel2014
29/12/2020
Magyarország
Kiválló termék
Olcsó, FHD! Szép design, kicsit dobozos hangzás. Pc-hez DVI-HDMI kábelen kereszül is használni lehet. Nekem bevált a cucc. És a HDMI portnak köszönhetően ChromeCast is lehet hozzá használni, így wi-fi segítségével fel okosítható a tv! Én így is használom. Remekül, egyszerűen működik.
Výhody
FullHD, HDMI, USB portok, design
Nevýhody
Hangzás.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Datum použití 2019-12-29
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Datum použití 2019-12-29
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.