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Ukončeno
40PFT4200/12
Tenký LED televizor Full HD
Televizor pro současnost i budoucnost: Tenký LED televizor Philips řady 4200 s technologií Digital Crystal Clear. Užijte si realistický obraz, čistý zvuk a užitečné funkce jako porty USB a HDMI navíc pro skvělou domácí podívanou.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Technologie Perfect Motion Rate kombinuje technologii zobrazení a pokročilé techniky zpracování videa společnosti Philips tak, aby zlepšila kvalitu všech obrazových políček. Takže bez ohledu na to, jestli máte rádi hry, rychlé sporty nebo akční filmy, zažijete dokonalou ostrost a plynulost pohyblivého obrazu.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Protože ať už si dopřáváte oblíbený seriál, zprávy nebo se s přáteli chcete podívat na video – vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
4.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Dorota, Anna
19/07/2023
Polska
TV PHILIPS
super telewizor energooszczędny żywe kolory można podpiąć media przenośne i dekoder
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2021-07-19
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2021-07-19
Hotsuliak
28/07/2018
Україна
телевізор працює чудово, продукт якісний
телевізор чудовий, і робота і дизайн, лише не можу настроїти поточну дату та час
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Fran39
26/01/2016
Hrvatska
jednostavan led tv s kvalitetnom slikom i zvukom
Philipsov led tv iz serije 4000 lijepog je dizajna, kvalitetne slike i zvuka. Od njega se ne očekuje da ima niz dodatnih funkcija i mogućnosti ali kupac će uživati u zaista kvalitetnoj slici. Cijena među najpovoljnijima u toj klasi i veličini ekrana. Isto tako, savjet je da se nađe prodavač koji nudi dodatno jamstvo 5 godina
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.