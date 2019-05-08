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Ukončeno
40PFK6560/12
Tenký LED televizor Full HD se systémem Android
Víc než jen hezký: televizor FHD řady 6500 s výkonem systému Android. Pro začátek je tu systém Perfect Pixel HD pro skvělý obraz; technologie Ambilight, moderní design a poctivé materiály váš zážitek pozvednou o úroveň výš.
102 cm (40")
Full HD LED TV
Dvoujádrový procesor, 8GB rozšiřitelný
DVB-T/C/S/S2
Díky systému Android na televizoru Smart TV si vychutnáte výkon rychlého procesoru a uživatelsky přívětivé rozhraní. S jeho pomocí si můžete zpřístupnit nekonečné množství obsahu: od obchodu Google Play™ přes Netflix po internetový prohlížeč a mnoho dalších možností. Je zde nabídka se snadnou navigací a přímými odkazy na vaše oblíbené položky.
Rádi se díváte na filmy, ale vyžadujete nejlepší možný obraz. Perfect Natural Motion je naše oceňovaná technologie vylepšení pohybu, která řeší trhání obrazu a poskytuje plynulý pohyblivý obraz. Filmy se natáčejí rychlostí 24 snímků za sekundu. Technologie PNM tento počet snímků čtyřnásobně navyšuje na 100 pohybových změn za sekundu. Tím se řeší trhání a vy tak můžete sledovat plynulý a dokonale ostrý obraz.
Moderní design, který ideálně doplní vybavení vaší domácnosti. Protože váš televizor by měl vypadat stejně nádherně vypnutý i zapnutý.
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3.0
z 5
2
Recenze
Andee
08/05/2019
România
Un produs excelent
Un televizor bun, cu performanța incredibila și culori și sunet extraordinare. In dimensiuni mici este excelent pentru dormitor iar in varianta 130+ cm este potrivit pentru living. Recomand cu încredere!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 55PFK6560 LED TV Full HD subţire cu Android™
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 55PFK6560 LED TV Full HD subţire cu Android™
PanKraken
03/07/2016
Polska
Sprzętowo - ok, programowo - tragedia
j.w. Z aktualizacji na aktualizację soft zamiast coraz lepszy to niestety coraz gorszy, psujący coraz więcej funkcji. Gdybym miał ponownie wybierać - nigdy więcej Philips/TPV.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 55PFK6560 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6500 series 55PFK6560 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojevují výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Nabídka hraní v cloudu závisí na poskytovatelích her.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.