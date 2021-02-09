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Ukončeno
40PFH4101/88
Tenký LED televizor Full HD
Stylový design řady Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear přináší do vašeho domu vysokou kvalitu. Díky prvotřídnímu obrazu full HD s technologií Perfect Motion Rate a čistému zvuku prožijete hodně zábavy v naprostém pohodlí.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Tmavé, tajemné a neuvěřitelně pevné. Tenké černé stojany Philips posunou váš televizor na vyšší úroveň. Odolná konstrukce v ultratenkém provedení citlivě zvýrazní eleganci a styl vaší nové televize. Je zázrak, jak něco tak malého může díky mocné konstrukci dokázat tak moc.
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
Úhledná. Špičková. Zdokonalená. Precizní. Ultratenká silueta Philips. Že něco tak tenkého může vzbudit tolik zájmu, by nemělo být překvapením, když uvážíme, jak důmyslně pak bude působit vybavení vaší domácnosti.
4.0
z 5
27
Recenze
espezer
09/02/2021
Polska
EPICKI TV
fajny telewizor szybki doskonały dobrze pracuję dobra jakosć
Výhody
szybki,dobra jakość, smukły, mieści się na ścianie,
Nevýhody
nie ma wad
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2019-02-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2019-02-09
Pokertoja
30/05/2017
Polska
Dobry telewizor w jeszcze lepszej cennie
Telewizor służy jako wyświetlacz do konsoli. W tej cenie telewizor oferuje dobrą jakość obrazu dzięki zastosowanym technikom polepszania obrazu. Telewizor dosyć jasny a czernie dużo lepsze od konkurencji z tej półki cenowej.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
jotka1209
12/04/2017
Polska
Ověřený kupující
Jest ok
Jedyny mankament to taki że nie można od razu wyłączyć fonii i słuchać przez słuchawki a dopiero można to uczynić po chwili
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.