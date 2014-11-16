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Ukončeno
Dopřejte si extrémní výkon
Automobilové žárovky Philips X-tremeVision patří mezi ty nejjasnější, které si můžete koupit. Svítí lépe než většina ostatních automobilových žárovek, mají o 130 % vyšší jas a mimořádný dosah paprsku. Takže vidíte dále, reagujete rychleji a řídíte bezpečněji.
Typ žárovky: H7
Balení: 1 kus
12 V, 55 W
Více světla
Jasné bílé světlo (až 3 500 K) je výrazně bělejší než u běžných světlometů. Patentovaná technologie Gradient CoatingTM společnosti Philips vytváří silnější světlo. Můžete si tedy vychutnávat jeden z nejjasnějších výkonů osvětlení a velmi pohodlný zážitek
Každá potenciální závada náhradního dílu představuje riziko pro vás a váš vůz. To platí především pro světlomety. Každá porouchaná žárovka světlometu snižuje viditelnost a bezpečí pro vás i okolní dopravu. Žárovka Philips X-tremeVision je optimalizovaná na dlouhou a spolehlivou životnost. Můžete tak vidět a být viděni déle než u kterékoliv jiné žárovky s vysokým výkonem.
Díky kombinaci silnějšího světla a vyšší teploty světla se žárovka Philips X-tremeVision kvalifikuje jako paprsek s jedním z nejlepších výkonů v segmentu halogenů.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
gacki3
16/11/2014
Polska
jest naprawdę super
używam od miesiąca różnica między tradycyjną żarówką jest ogromna dużo więcej światła a więc większe bezpieczeństwo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeVision 12972XV+B1 żarówka samochodowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeVision 12972XV+B1 żarówka samochodowa