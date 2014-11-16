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Ukončeno

X-tremeVisionžárovka do automobilového světlometu

12972XV+B1

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dopřejte si extrémní výkon

Automobilové žárovky Philips X-tremeVision patří mezi ty nejjasnější, které si můžete koupit. Svítí lépe než většina ostatních automobilových žárovek, mají o 130 % vyšší jas a mimořádný dosah paprsku. Takže vidíte dále, reagujete rychleji a řídíte bezpečněji.

Zobrazit všechny výhody

Až o 130 % jasnější světlo

Dopřejte si extrémní výkon

  • Typ žárovky: H7

  • Balení: 1 kus

  • 12 V, 55 W

  • Více světla

Výrazně bělejší světlo pro větší pohodlí a bezpečnost

Jasné bílé světlo (až 3 500 K) je výrazně bělejší než u běžných světlometů. Patentovaná technologie Gradient CoatingTM společnosti Philips vytváří silnější světlo. Můžete si tedy vychutnávat jeden z nejjasnějších výkonů osvětlení a velmi pohodlný zážitek

Celá doba životnosti v bezpečí, abyste viděli a byli viděni

Celá doba životnosti v bezpečí, abyste viděli a byli viděni

Každá potenciální závada náhradního dílu představuje riziko pro vás a váš vůz. To platí především pro světlomety. Každá porouchaná žárovka světlometu snižuje viditelnost a bezpečí pro vás i okolní dopravu. Žárovka Philips X-tremeVision je optimalizovaná na dlouhou a spolehlivou životnost. Můžete tak vidět a být viděni déle než u kterékoliv jiné žárovky s vysokým výkonem.

Výjimečná kvalita paprsku a výkon

Díky kombinaci silnějšího světla a vyšší teploty světla se žárovka Philips X-tremeVision kvalifikuje jako paprsek s jedním z nejlepších výkonů v segmentu halogenů.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

16/11/2014

Polska

Polska

jest naprawdę super

używam od miesiąca różnica między tradycyjną żarówką jest ogromna dużo więcej światła a więc większe bezpieczeństwo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeVision 12972XV+B1 żarówka samochodowa

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt X-tremeVision 12972XV+B1 żarówka samochodowa

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu