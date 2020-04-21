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Ukončeno
349X7FJEW/00
Pokročilý design, panoramatické pohledy
Tento 34” ultraširoký displej Philips vás okouzlí křišťálově čistým obrazem s rozlišením 3440x1440 a nádhernými barvami. Fascinující, mimořádně široká obrazovka s nastavitelnou výškou poskytuje panoramatické zobrazení světa.
Řada X
86,36 cm (34")
3 440 × 1 440 (WQHD)
DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.
Vychutnejte si ostrý obraz plný barev a zvuk s jednoduchým připojením přes jeden kabel. Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa (až 4K/rozlišení UHD při 60 Hz) a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).
Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Zgredzisko
21/04/2020
Polska
Ověřený kupující
Zadowolony
Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe
Výhody
Funkcje wielkość
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Datum použití 2019-03-21
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Datum použití 2019-03-21
MCSGroup
28/09/2019
Polska
Kupiłem do biura jako 3 monitor
Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2
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Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931