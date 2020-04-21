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Ukončeno

BrillianceZakřivený LCD displej UltraWide

349X7FJEW/00

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Pokročilý design, panoramatické pohledy

Tento 34” ultraširoký displej Philips vás okouzlí křišťálově čistým obrazem s rozlišením 3440x1440 a nádhernými barvami. Fascinující, mimořádně široká obrazovka s nastavitelnou výškou poskytuje panoramatické zobrazení světa.

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Pokročilý design, panoramatické pohledy

  • Řada X

  • 86,36 cm (34")

  • 3 440 × 1 440 (WQHD)

Připojení DisplayPort pro maximálně rychlé zobrazení

DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.

HDMI pro rychlé digitální připojení

Vychutnejte si ostrý obraz plný barev a zvuk s jednoduchým připojením přes jeden kabel. Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa (až 4K/rozlišení UHD při 60 Hz) a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).

Vestavěné stereo reproduktory pro multimédia

Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

21/04/2020

Polska

Polska

Ověřený kupující

Zadowolony

Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe

Výhody

Funkcje wielkość

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Datum použití 2019-03-21

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Datum použití 2019-03-21

28/09/2019

Polska

Polska

Kupiłem do biura jako 3 monitor

Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

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Upozornění

  1. Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm

  2. Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2

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  6. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

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