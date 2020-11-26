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Ukončeno

LEDTelevizor LED

32PHS5525/12

4.8

| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Přenosný. Cenově dostupný.

Hledáte televizor, který je dobrý, ale ne příliš nákladný? Tento kompaktní a cenově dostupný televizor LED nabízí vše, co potřebujete, a nic, co byste nepotřebovali. Technologie Pixel Plus HD přináší ostrý obraz, čistý zvuk a lze jej pohodlně přesouvat z jedné místnosti do druhé.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

Televizor LED

Přenosný. Cenově dostupný.

  • 80 cm (32")

  • Televizor LED

  • Pixel Plus HD

Minimalistický stříbrný lesklý rámeček. Tenké nožičky.

Dva porty HDMI. Snadné připojení k DVD.

Zřetelné dialogy. Živé efekty.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
2
1

26/11/2020

Polska

Polska

DOSKONAŁY WYBÓR

Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.

Výhody

kolorystyka obrazu oraz ramki

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 32PHS5525 Telewizor LED

Datum použití 2020-07-25

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 32PHS5525 Telewizor LED

Datum použití 2020-07-25

13/09/2021

България

България

Продукта е отличен

Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!

Výhody

звук картина и меню отлични

Nevýhody

не съм открила

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum použití 2021-08-13

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum použití 2021-08-13

14/05/2021

България

България

Добро съотношение цена-качество.

Струваше колкото други марки по-нисък клас, а е в пъти по-качествен от тях.

Výhody

Добра цена, хубава картина

Nevýhody

Висока яркост

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum použití 2021-04-14

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum použití 2021-04-14

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.