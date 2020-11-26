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Ukončeno
32PHS5525/12
Přenosný. Cenově dostupný.
Hledáte televizor, který je dobrý, ale ne příliš nákladný? Tento kompaktní a cenově dostupný televizor LED nabízí vše, co potřebujete, a nic, co byste nepotřebovali. Technologie Pixel Plus HD přináší ostrý obraz, čistý zvuk a lze jej pohodlně přesouvat z jedné místnosti do druhé.
80 cm (32")
Televizor LED
Pixel Plus HD
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4.8
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Behemoth96
26/11/2020
Polska
DOSKONAŁY WYBÓR
Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.
Výhody
kolorystyka obrazu oraz ramki
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 32PHS5525 Telewizor LED
Datum použití 2020-07-25
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 32PHS5525 Telewizor LED
Datum použití 2020-07-25
misenergo
13/09/2021
България
Продукта е отличен
Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!
Výhody
звук картина и меню отлични
Nevýhody
не съм открила
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum použití 2021-08-13
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum použití 2021-08-13
NikoBG
14/05/2021
България
Добро съотношение цена-качество.
Струваше колкото други марки по-нисък клас, а е в пъти по-качествен от тях.
Výhody
Добра цена, хубава картина
Nevýhody
Висока яркост
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum použití 2021-04-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum použití 2021-04-14
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.